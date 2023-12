Salario minimo | Ascani | ' delega in bianco a governo inaccettabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Lainalsulè vergognosa e. La destra si nasconde davanti alle proprie responsabilità dimostrando, ancora una volta, che non le importa dei milioni di italiani che non ricevono una paga sufficiente a vivere dignitosamente". Così Anna, deputata Pd e vicepresidente della Camera dei deputati. "E lo fa con un ipocrita e insensato rinvio a future decisioni della Ministra Calderone. Continuare a pagare lavoratori e lavoratrici meno di nove euro lordi l'ora è sfruttamento. Il Partito Democratico continuerà a battersi perché questa legge di civiltà venga finalmente approvata, come in tanti altri paesi europei”.