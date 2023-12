PN Trieste-C N Posillipo | Saccoia | “Dobbiamo sfruttare le nostre occasioni”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo turno infrasettimanale per il C.N.che affronta domani, nell’anticipo della dodicesima e penultima giornata del Campionato di Serie A1, la PN. La gara si disputerà alla Piscina Bruno Bianchi dicon inizio fissato alle ore 20,00. Dopo lo stop con il Palermo nell’ultima giornata, ilè atteso da un’altra sfida decisiva di questa prima fase di campionato. La formazione triestina, protagonista anche in Europa, è sesta in classifica con 18 punti e, dopo un inizio di stagione con 5 vittorie consecutive, ha subito 5 sconfitte di fila, interrompendo la striscia negativa nel successo di sabato in trasferta con il Camogli. La squadra rossoverde, con una partita in meno in attesa di definire la situazione della sfida con Bologna, è all’ottavo posto in classifica ...