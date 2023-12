Oggi i funerali di Giulia Cecchettin | la scelta di papà Gino sulla sepoltura

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il funerale di, vittima di un tragico femminicidio, si svolgerànella basilica di Santa Giustina della Valle a Padova e a seguire ci sarà commemorazione più intima nella Chiesa Parrocchiale di Saonara, successivamente ci sarà ladella salma. La giovane studentessa, con un futuro luminoso davanti a sé, è stata tragicamente uccisa e le sue esequie saranno un momento di addio doloroso per amici e familiari.: ecco dove sarà sepolto il suo corpo Il padre della giovane,, avrebbe preso una decisione significativa in merito alladi sua figlia.infatti riposerà in pace accanto a sua madre Monica, venuta a mancare un anno fa a causa di un tumore. ...