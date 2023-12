La magia delle feste con Topolino | cover speciali e storie di Natale

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 dicembre 2023) Gli esclusivi addobbi didi. Ilraccontato da: un nuovo TopoLibro da collezione Anche quest’anno, si avvicina il periodopiù attese e amate: il. Insieme ail mese di dicembre sarà ricco di sorprese, emozioni e avventure assolutamente da non perdere, tra saghe inedite, gadget da collezione e anche un TopoLibro unico tutto dedicato al. Si parte con3550 (in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 6 dicembre) e si prosegue con i numeri 3551 (eccezionalmente da martedì 12 dicembre) e 3552 (da mercoledì 20 dicembre), per un crescendo di avventure e divertimento da vivere sotto l’albero! Lo spirito natalizio arriva su ...