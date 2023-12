Italia Femminile | Andrea Soncin | “Ci giochiamo qualcosa di importante”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Possibile ultimo capitolo di questa Nations League per l’che con la fase a gironi potrebbe terminare il proprio percorso nella competizione, in attesa della prossima. Si tratterebbe nel caso dell’eventualità migliore possibile, poiché significherebbe l’aver scavalcato la Svezia ed essersi presa il secondo posto. Prima però bisogna fare i conti con i destini di due partite che le Azzurre non hanno completamente sotto mano. Il primo è quello della sfida contro la Svizzera, in cui la squadra diè chiamata a fare il massimo, quantomeno per poter dire che il nostro lo abbiamo fatto. Il secondo invece è legato al match tra Svezia e Spagna, in cui per forza di cose si spera in un trionfo da parte della squadra campione del mondo. Ad ogni modo in conferenza stampa il commissario tecnico ha avvisato tutti: ...