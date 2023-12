Incredibile | Carabiniere eroe salva un ragazzo da un incendio Quello che ha trovato è sconvolgente!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ti piacciono le storie di eroi? E se ti dicessimo che ce ne sono alcuni che si aggirano tra di noi, vestiti con una divisa e pronti a mettere in gioco la loro vita per noi? Il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Merlino è uno di questi! Giuseppe Merlino: unin divisa C'è unche cammina tra noi, e indossa una divisa di. Si chiama Giuseppe Merlino e a Milano, con un gesto di coraggio, ha rischiato la propria vita perre un giovane da un terribile. Il coraggio di un maresciallo Unviolento ha messo in pericolo la vita di molti inquilini di una palazzina di Via Arquà a Milano. Ma grazie a Giuseppe Merlino, tutte le persone coinvolte sono state evacuate in sicurezza. Tra loro, undi 29 anni, ...