In migliaia a Padova per l' ultimo saluto a Giulia Cecchettin

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Commozione e cordoglio aper l', la studentessa di Vigonovo assassinata lo scorso 11 novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Davanti agli oltre 1.200 presenti all'interno della basilica di Santa Giustina e con oltre 7.000 persone raccolte in preghiera sul sagrato e in piazza, sono stati celebrati questa mattina i funerali della giovane vittima di femminicidio, la cui storia ha commosso tutto il Paese. Il feretro, arrivato all'interno del duomo in una bara bianca ricoperta di rose bianche, è stato accolto con un applauso prolungato da parte delle persone presenti per l'alla ragazza. Dopo l'iter giudiziario, dal ritrovamento del corpo senza vita del 18 novembre all'autopsia, ...