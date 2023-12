(Di martedì 5 dicembre 2023) Gap con Ue è ancora più ampio al Sud Dalla ricerca emerge che il gap con l'Ue per leè decisamente più marcato rispetto quello della partecipazione maschile (65,5% in, 70,2% nell'Unione) ...

Altre News in Rete:

In Italia 48% donne attive al lavoro contro il 59% in Europa

Il tasso di attività delle donne in questa fascia di età è del 56,4% ine del 69,5% nell'Ue a 27. Leggi Anche Lavoro, nelle aziende tecnologiche solo il 29% è donna L'occupazione femminile nel ...

In Italia 48% donne attive al lavoro contro il 59% in Ue TGCOM

Bikeflip, il sito per comprare e vendere biciclette usate WIRED Italia

Gino Cecchettin, 'la morte di Giulia ci spinga a cambiare'

"Che la memoria di Giulia ci ispiri a lavorare insieme contro la violenza, che la sua morte sia la spinta per cambiare". Questo l'auspicio di Gino Cecchettin che nel suo messaggio ai funerali della ...

Ducati Multistrada 1200 Enduro (2016 - 18) usata a Firenze

La moto è disponibile già in pronta consegna. Il prezzo è totalmente finanziabile. Consegnamo in tutta Italia isole comprese. La moto è in perfette condizioni, selezionata, sarà tagliandata prima di ...