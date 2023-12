In diretta TV su Parc Fermé la 12h del Golfo 2023

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nel week-end del 9 e 10 dicembre prossimo, il canale Twitch ditrasmetterà inle qualifiche e la gara della 12h del, giunta alla tredicesima edizione. Si tratta del quinto round dell’Intercontinental GT Challengepromosso da SRO dopo che il campionato ha fatto tappa a Bathurst per 12h di … L'articolo proviene da Sport in TV.

