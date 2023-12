Giuseppe Garibaldi sbotta e offende Beatrice durante la pubblicità

Leggi su biccy

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ancora una voltaLuzzi esono ai ferri corti al Grande Fratello. In questo caso ad accendere la miccia sono state le dichiarazioni dell’attrice sul coinquilino e suo padre: “Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero difronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è entrata la madre, che è stata favolosa nei miei confronti, loro due si sono girati a comunella e se ne sono totalmente infischiati di quello che la donna diceva. Un atteggiamento maschilista e irrispettoso nei confronti della donna di famiglia. Lui e suo padre sono dei maschilisti. Se le cose in Italia vanno così è per questo motivo. Non c’è l’oggettività di dire che un figlio può sbagliare“.… nelle ultime ore una discussione ...