Giulia Cecchettin | oggi i funerali nella basilica di Santa Giustina a Padova | attese almeno 10mila persone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Asononel giorno deidi, che saranno celebrati, martedì 5 dicembre, alle ore 11di, nona tra le chiese del mondo per grandezza. La cerimonia sarà officiata dal vescovo, monsignore Claudio Cipolla, e all’esterno sono presenti due maxischermi (uno sul sagrato dellae l’altro in Prato della Valle), dato che la chiesa contiene in tutto 1.200 posti. Fare rumore perchénon sia derubricata a vittima numero 105 di femminicidio nel 2023. Non tacere affinché diventi, invece, simbolo di una rivoluzione ...