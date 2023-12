Dopo 53 anni chiude “Cometti Sport” | il negozio di articoli sportivi del famoso ex pugile

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Romano di Lombardia. Lo scorso giovedì (30 novembre), a poco più di 50dalla sua apertura, lo storicodiivi “” di via Piave gestito dalexEnioe da sua moglie Franca Pagani ha chiuso i battenti. Nel 1970 era stato suo fratello Zaccaria – ex portiere dell’Atalanta – a decidere di aprire l’attività, ma pochiè stato lui a prenderne le redini, e ha tenuto duro fino ad ora: “I miei nipoti hanno deciso di proseguire i loro studi e intraprendere cammini diversi dal mio, quindi la scelta era obbligata. Io ho 72, e per me e mia moglie era davvero arrivata l’ora di lasciare andare e goderci insieme il tempo che ...