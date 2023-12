Dal Diddly Squat a Stretford – Kaleb Cooper lavora sul campo dell’Old Trafford

Leggi su justcalcio

(Di martedì 5 dicembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha detto chere suldel Manchester United è stato un sogno per lui in vista dell’incontro della sua squadra preferita con il Chelsea mercoledì. L’agricoltore 25enne, cheal fianco di Jeremy Clarkson nello show di successo di Amazon “Clarkson’s Farm”, ha “aggiunto gli ultimi ritocchi” alprima dello scontro, che Amazon sta trasmettendo. Amazon ha detto cheha “scambiato la vita suconmentre indossa i suoi stivali di gomma per assicurarsi che il sacro tappeto erbososia perfetto” per ...