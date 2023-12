Covid | tre anni dopo il punto sui vaccini | fu giusto imporli?

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un filosofo del diritto e un medico, entrambi docenti universitari, impegnati sin dall’inizio nella critica della gestione della pandemia e della vaccinazione forzata, hanno deciso di offrire al pubblico questo breve scritto che fa un bilancio di quello che è successo negli ultimi tre. Ci si sofferma solo su alcuni aspetti portando a sostegno la documentazione necessaria, altri aspetti certo si potranno aggiungere. Tanta gente pare sorprendersi nel momento in cui, pur essendosi vaccinata e avendo fatto talora uno, talora due e in alcuni casi anche tre richiami, o ancora ulteriori, si ammala die persino ripetutamente. Si dice che senza vaccino sarebbe andata molto peggio, ma è ovviamente un po’ come “calciare la palla in tribuna”. La possibilità di ammalarsi “malgrado” il vaccino non è un dato casuale, ma previsto dagli stessi studi che li ...