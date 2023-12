Cip | Pancalli | “Tanti impianti non rispettano le leggi in materia di accessibilità”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) “L’inserimento in Costituzione dello sport è fondamentale, ma da cittadino credo sia mancato o non si è avuto il coraggio di parlare di diritto allo sport. Prendo atto che quello intrapreso è un cammino. E come si fa? Applicando le, perché sono tante le infrastrutture sportive costruite dal 70? a oggi che nonleindi”. Lo ha detto Luca, presidente del Cip, durante il convegno ‘Costruire il modello sportivo europeo basato sui valori, dal basso verso l’alto: un mezzo per favorire l’inclusione e il benessere sociali dei giovani europei’ a Spazio Europa. “Nelle infrastrutture sportive e non solo, basti pensare anche ai teatri o ai cinema, si parla disalvo poi scoprire che devi entrare da dietro, dove ...