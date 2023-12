Camion in fiamme in galleria | coda tra Candela e Grottaminarda

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoinall’interno dellaVallesaccarda all’altezza del km 102: secondo quanto rende noto l’Anas, poco prima delle 11.00, sulla A16 Napoli-Canosa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso train direzione Napoli. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registra 1 km diin direzione Napoli. Agli utenti in viaggio verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, rientrare alla stazione didopo aver percorso la viabilità ...

Altre News in Rete:

FOTO - Camion in fiamme sulla Ss 309 "Romea", traffico bloccato in entrambe le direzioni

Un mezzo pesante ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, nella mattinata di oggi, martedì 5 dicembre, poco prima delle 8, sulla strada statale 309 "Romea", a Casalborsetti, al km 12,500, ...

Ravenna, camion distrutto dalle fiamme sulla Romea: statale chiusa il Resto del Carlino

Camion avvolto e distrutto dalle fiamme all'alba: statale chiusa in entrambi i sensi RavennaToday

Ravenna, camion distrutto dalle fiamme sulla Romea: statale chiusa

Ravenna, 5 dicembre 2023 – Traffico bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 309 ‘Romea’ questa mattina per un camion andato in fiamme a Casal Borsetti. L’incendio è avvenuto poco prima ...

Camion in fiamme sulla Romea a Casal Borsetti. Strada bloccata e traffico in tilt fotogallery

Traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 309 “Romea” per un veicolo in fiamme al km 12,500 in località Casalborsetti. Secondo quanto riportato dai Vigili del ...