Calciomercato Milan – “Sliding Doors” | il piano per prendere Miranda

Altre News in Rete:

Cardinale in azione per il Milan: tra arabi e americani, la posizione su Investcorp - CM.IT

E' inoltre ovvio che l'ingresso di nuovi capitali in società non farebbe altro che aiutare il. Al momento, però, come appreso da.it, da fonti vicine alla proprietà, non ci sono ...

Calciomercato Milan, preso il parametro zero! Ultimissime Milan News 24

EURO 2024 a tutta tecnologia: nel pallone ci sarà un chip per rilevare i falli di mano

Il mondo del calcio abbraccia sempre di più la tecnologia. Il quotidiano inglese The Times ha annunciato che in occasione di EURO 2024, che vedrà l’Italia di Spalletti difendere il titolo conquistato ...

Roberto Piccoli: «Lecce Bologna: pallone pesante, ma sul dischetto ero tranquillo»

Ed è stato bellissimo, per la società, per lo stadio, per tutti». GOL AL MILAN TOLTO DAL VAR – «Dà ancora molto fastidio a tutti. Il calcio è uno sport di contatto. Penso di aver fatto più gol che ...