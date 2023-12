Calciomercato Juventus | un grande acquisto dalla Premier League

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’occasione fa l’uomo ladro. Questo il mantra che dalle parti della Continassa si stanno ripetendo come una litania ammaliante. L’attuale secondo posto in campionato a soli due punti dal battistrada Inter, e la possibilità di concentrarsi soltanto sulla Serie A, avrebbe aperto diverse vie dialladi Cristiano Giuntoli.parti di Torino, infatti, si sta sempre più facendo largo l’idea di rafforzare piuttosto sensibilmente la rosa attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri per dare maggiori possibilità di vincere lo scudetto al tecnico toscano. I bianconeri avrebbero messo nel mirino un giocatore, forte, che per adesso sembra non trovare spazio nello scacchiere tattico del Manchester United.potrebbe arrivare, quindi, il colpo in ...