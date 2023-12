Baccalà Village | ultima tappa del 2023 a Pignataro Maggiore 8 e 10 dicembre

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 5 dicembre 2023). La quinta edelsi svolgerà a, in Provincia di Caserta, dall’8 al 10(orario 19-24). Una tre giorni enogastronomica nell’Alto Casertano dal sapore tipicamente natalizio per la kermesse organizzata dallo chef “scellato” (come ama autodefinirsi da tempo) Antonio Peluso, ideatore della Locanda deldi Marcianise (CE). Complice l’atmosfera con le luci e l’albero di Natale nella centralissima Piazza Umberto I, questosi propone un obiettivo preciso. “Ilè da sempre l’alimento principe delle feste natalizie, soprattutto al Sud e in versione ...