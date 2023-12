Atalanta senza anima e voglia | tra le peggiori dell’era Gasperini | serve cambiare registro

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un’irriconoscibile Dea viene sonoramente battuta dal Toro e rimedia la sesta sconfitta in campionato. Credo sia stata una delle più brutte prestazioni, complici anche, seppur parzialmente, le numerose assenze, soprattutto in difesa. E durante il match anche Djimsiti ha dovuto abbandonare il campo. Visto il trend attuale, temo ci sia da preoccuparsi, sia per gli scarsi risultati che, ancor di più, per il gioco. L’vista all’Olimpico è stata a dir poco disastrosa:, altro che maglia sudata. In un contesto come quello descritto, l’ex Zapata è stato immarcabile ed è riuscito nell’impresa di segnare addirittura una doppietta ai suoi ex compagni. Scalvini non è mai riuscito a contenerlo e lui se ne è fatto beffe per ...