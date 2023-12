Sposa al Pronto soccorso. Un ago del vestito le ha ferito una gamba

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il fatto è successo a Capalbio. La giovane non capiva la causa del dolore . Prima ha voluto terminare il banchetto di nozze, poi una lastra ha chiarito tutto.

Altre News in Rete:

