Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | il Governo decide il 5 dicembre sulla pista di Cesana

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Presto ci saranno novità per leInvernali di, nello specifico per ciò che riguarderà ladi. La palla, come si sa, per prendere l’ultima e necessaria decisione spetta alcentrale. Ladiè dismessa da un decennio, richiede lavori di adeguamento alle normative in vigore ma soprattutto serve un nuovo impianto di refrigerazione. Dubi nel rispettare “la decisione dei vari livelli didi indagare su“, ha precisato che sono stati “contattati alcuni Comitati olimpici nazionali che hanno piste esistenti e funzionanti”. La soluzione estera sarebbe la prima volta per i Giochi invernali in 102 anni. Possibili soluzioni gareggiare a Sankt ...