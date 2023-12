Covid | solo il 7% degli over 70 è vaccinato | si temono 15mila morti L’allarme lanciato dal Foce

Altre News in Rete:

Covid, ricoveri in crescita: +25% in una settimana

Ricoveri, +25% in una settimana Si tratta per la stragrande maggioranza di pazienti ricoverati nei repartiordinari.il 3% del totale degli ospedalizzati, infatti, è in terapia ...

Covid, Foce: "Vaccinato solo il 7% degli over 70, si temono 15mila morti" TGCOM

Vaccino corto: perché dura solo tre mesi la protezione dal Covid La Stampa

Etro apre la sua prima boutique solo di sartoria maschile e sfila co-ed alla MFW di febbraio 2024

Il marchio milanese annuncia una sfilata mista uomo/donna alla prossima Milano Fashion Week, ma prima lancia la nuova linea di sartoria maschile aprendo a gennaio uno store dedicatole in Via Montenapo ...

FIASO * COVID: « RICOVERI ANCORA IN CRESCITA NEGLI OSPEDALI, IN UNA SETTIMANA IL NUMERO DEI PAZIENTI È SALITO DEL 25,3%

È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso. Si tratta per la stragrande maggioranza di pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari; solo il 3% del totale degli ...