20 regali di natale per chi cerca il meglio della tecnologia

Altre News in Rete:

Cybertruck c'è anche in versione per bambini

Offerte Apple e Tecnologia Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram Iscriviti Le offerte per i vostrididi, lo speaker portatile Sonos Roam a 129,...

Regali di Natale 2023, tutti i trucchi per evitare di comprare oggetti troppo costosi ilGiornale.it

Regali di Natale 2023: i cofanetti beauty per lui, non solo belli ma anche funzionali Vanity Fair Italia

Alexa indossa l’abito rosso e si prepara per il Natale

dov’è Babbo Natale” permettendo di seguirne i preparativi per la consegna dei regali in giro per il mondo. Per i più curiosi, chiedere ad Alexa di parlare con Babbo Natale apre la porta a ...

I nati a dicembre ricevono 160 regali in meno nel corso della vita

Ogni anno i festeggiati di dicembre infatti ricevono in media due regali in meno e non regali di qualità. Se si è nati a dicembre la possibilità di ricevere una scatola di cioccolatini festivi, un kit ...