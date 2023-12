Ucraina | Kiev | ' Russia ha perso 332 040 soldati da inizio guerra'

Altre News in Rete:

Kiev, la moglie di Zelensky: "Non voglio che mio marito si ricandidi" - Lukashenko a Pechino per incontrare Xi Jinping

03 dic 08:34 Lukashenko in visita a Pechino per incontrare Xi Jinping Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, fedele alleato di Vladimir Putin, oggi e domani va in visita a Pechino, ...

Austin: USA non permetteranno alla Russia di vincere contro Kiev. Germania, pacchetto aiuti militari - Aggiornamento del 03 Dicembre delle ore 09:09 RaiNews

Ucraina: Kiev, 'abbattuti 10 droni russi'

Kiev, 3 dic. (Adnkronos) - Le truppe ucraine hanno abbattuto 10 dei 12 droni Shahed-136/131 lanciati dalla Russia durante la notte. Lo ha riferito l'aeronautica militare, aggiungendo che i droni sono ...

Ucraina: Mosca bombarda 7 aree nella regione di Sumy

Kiev, 3 dic. (Adnkronos) - Le forze russe hanno bombardato ... Il villaggio si trova a sei chilometri a ovest del confine tra Russia e Ucraina.