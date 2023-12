Ucraina | il racconto dal fronte di Vovchansk | la guerra “leggera” dei reparti di Kiev per evitare che i russi aprano una breccia verso Kharkiv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) “Togliete la funzione dati mobili del vostro cellulare e inserite la modalità aereo. Siamo a meno di cinque chilometri dal confine russo e il nemico potrebbe agganciare il segnale dei telefoni. Indossate il giubbotto antiproiettile e l’elmetto e fate attenzione”. Il soldato dell’unità speciale che ci sta scortando è netto e risoluto nell’impartire gli ordini, ne vale della sicurezza di tutti. Del resto siamo davvero a portata di contatto in zona ostile. Arrivare a, regione di, significa entrare praticamente dentro l’area contesa trae ucraini, non la linea del, con tanto di “zona grigia” a dividere il campo di battaglia, quanto proprio il territorio di Belgorod, la provincia russa immediatamente oltre la cortina di ferro a est. Cento chilometri più a sud, a Kupyansk, è in corso una ...