Tre anni dopo il Covid | boom nei casi di diabete | un terribile sospetto

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nei tempi funesti della pandemia di-19, si è registrato un incremento dei tassi di diagnosi didi tipo 1 e tipo 2 tra i bambini e gli adolescenti negli Stati Uniti, il tutto rispetto al periodo precedente al 2019. Uno studio pubblicato su JAMA Network Open ha evidenziato queste tendenze, mettendo in luce un aumento particolare in specifici gruppi etnici e razziali durante la pandemia. Matthew Mefford, ricercatore di stanza presso il dipartimento di ricerca e valutazione del consorzio medico Kaiser Permanente Southern California (KPSC), ha rimarcato come "i tassi deldi nuova insorgenza sono aumentati durante la pandemia di, in particolare in specifici gruppi etnici". Mefford ha suggerito l'importanza per i professionisti medici di condurre uno screening attento per il ...