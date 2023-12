Rottamazione-quater cartelle | seconda rata entro il 5 dicembre

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 dicembre 2023) I contribuenti hanno ancora qualche giorno per saldare ladelladelle. I versamenti effettuatimartedì 5saranno considerati validi, grazie ai cinque giorni di flessibilità aggiuntivi previsti dalla legge rispetto alla scadenza del 30 novembre, come ricorda l’Agenzia delle entrate-riscossione. I ritardi e come pagare Nel caso in cui il pagamento non venga eseguitoil termine prestabilito o sia effettuato oltre la suddetta scadenza, oppure se l’importo versato risulti essere inferiore a quanto inizialmente previsto, ciò comporterà la revoca dei benefici associati alla definizione agevolata. L’importo già corrisposto sarà pertanto considerato come acconto sul debito residuo, riconducendo la ...