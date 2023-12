Risparmio | raccolta di nuovo in crescita per le reti di consulenza

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tiene ladellediche, dopo un mese di settembre difficile, ritrovano unaad ottobre sia dell’attività sia del numero di clienti. Cambiano ovviamente le preferenze dei risparmiatori che, da una preferenza per la liquidità sui conti correnti e per investimenti in fondi, complice anche l’aumento dei tassi di interesse ed i rendimenti più interessanti offerti dai BTP, mostrano oggi una predilezione per l’obbligazionario e, in particolare, per il mercato primario dei titoli di stato. “La complessità del periodo alimenta la domanda dei risparmiatori di un servizio professionale difinanziaria”, spiega Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione, aggiungendo che “nel mese il numero di clienti delleè aumentato di 17 mila unità, ...