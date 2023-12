(Di domenica 3 dicembre 2023) Ildeve vincere a tutti i costi per restare in scia con le prime.riconosce le lacune della squadra, ma sottolinea che con qualche punto in più sarebbero già lì. La sfida con l'...

Altre News in Rete:

Perugia, solo i tre punti. Baldini indica la strada: 'Possiamo fare meglio. Con l'Olbia senza fretta"

Ildeve vincere a tutti i costi per restare in scia con le prime. Baldini riconosce le lacune della squadra, ma sottolinea che con qualche punto in più sarebbero già lì. La sfida con l'Olbia sarà ...

Perugia, solo i tre punti. Baldini indica la strada: "Possiamo fare ... Quotidiano Sportivo

Domani il Perugia gioca a Olbia RaiNews

Grifo, la rabbia di Baldini per agganciare il treno che porta in cima

«Mi scoccia aver fatto tre gol alla Carrarese e averne avuto solo uno convalidato - riconosce il trainer del Perugia- inoltre abbiamo preso anche una traversa contro una squadra tra le più forti, a ...

Perugia, solo i tre punti. Baldini indica la strada: "Possiamo fare meglio. Con l’Olbia senza fretta»

Il Perugia deve vincere a tutti i costi per restare in scia con le prime. Baldini riconosce le lacune della squadra, ma sottolinea che con qualche punto in più sarebbero già lì. La sfida con l'Olbia s ...