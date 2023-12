Pavard clinicamente guarito! L’Inter può riaverlo in anticipo – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023) È passato un mese dall’infortunio die ci sono buone notizie sulle sue condizioni. Il difensore, che sembrava destinato a un lungo stop, potrebbe invece tornare prima del previsto. Ne parla il Corriere dello Sport. DI RITORNO – Quando Benjaminsi è fermato molto dolorante contro l’Atalanta lo scorso 4 novembre in tanti temevano che la sua stagione potesse essere finita a Bergamo. Invece, alla fine, l’infortunio si è rivelato – per fortuna – meno grave del previsto. Il Corriere dello Sport definisce il difensore franceseguarito, anche se ovviamente Napoli-Inter di stasera per lui è ancora troppo presto.avrà bisogno di altri quindici giorni per ritrovare la condizione ideale, poi si potrà capire se completare il ritorno in campo nel 2023. Una partita buona potrebbe essere Inter-Bologna ...