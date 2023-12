NextGen Finals | Medjedovic si candida a protagonista del 2024 | Fils ondivago Nardi e Cobolli | buona prova

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un altro serbo inizia a guardare tutti dall’alto al basso. Hamadè il vincitore della sesta edizione delle, facendo così seguito al successo di Novak Djokovic alle ATPdi un paio di settimane fa. Iniziano a dare i frutti gli insegnamenti del suo ‘maestro’, che lo ha preso sotto la sua ala protettrice nell’ultimo anno per portarlo fino ai piani alti delle classifiche mondiali. Ha vinto il giocatore apparso più solido della settimana di Jeddah, quello più centrato di tutti. Anche più di Arthur, per tutti il favorito numero uno del torneo. E per alcuni tratti lo ha dimostrato, sciorinando un gran tennis. Solo che ha attraversato più volte momenti di buio durante la settimana, quelli che non gli permettono ancora di fare il salto di qualità definitivo. Sugli altri ...