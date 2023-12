La Polizia all’Uefa | “Escludere il Legia Varsavia dalle coppe”

Leggi su notizie

(Di domenica 3 dicembre 2023) A Birmingham, le forze dell’ordine alzano la voce contro la squadra polacca: “È l’unica soluzione per mandare un messaggio forte” Continua a far parlare l’episodio accaduto giovedì sera a Villa Park prima della partita tra Aston Villa e. Protagonisti sono stati i tifosi polacchi e lainglese, con diversi razzi che sono stati lanciati nei confronti delle forze dell’ordine. Mark Roberts, capo dellacalcistica britannica, ritiene che l’organo di governo del calcio europeo dovrebbe fare qualcosa contro il club stesso. Infatti, ci sono stati quattro poliziotti che sono rimasti feriti e in totale sono stati effettuati 46 arresti. Le scene sono surreali: gli agenti si sono ritrovati a combattere contro razzi, bottiglie e pali di metallo scagliati da circa 2.000 persone....