A che ora partono oggi Federica Brignone e Marta Bassino | programma preciso | pettorali | guida tv gigante Tremblant 3 dicembre

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il fine settimana riservato alle gare tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino si concluderà, domenica 3, con ilfemminile (1a manche alle ore 17.00, seconda manche alle ore 20.15) in(Canada), con otto azzurre iscritte, tra le quali. Le due azzurre potevano ricevere in sorte un pettorale tra l’1 ed il 7:scatterà con il numero 3, mentrepartirà con il pettorale 5. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo di partenza è di 1’45”,scatterà alle ore 17:03:30, mentrepartirà alle ore 17:07:00. Nella ...

Altre News in Rete:

Il lavoro che c'è: cosa manca, la voglia di lavorare, o di assumere - Antonella Gramigna

Vorrei per un attimo far provare sulla propria pelle cosa significa oggi la frase "Cerco lavoro" in un Paese dove a dettare legge sono cooperativepagano 6 euro l'a tempo determinato, quindi ...

Monza, Pessina su Colpani: "Non credo che ora abbia intenzione di lasciare Monzello" TUTTO mercato WEB

America's Cup, a che ora Luna Rossa oggi in tv: programma 1° dicembre, canale in chiaro, streaming OA Sport

Calendario sport invernali oggi: orari 3 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 3 dicembre 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle, biathlon, snowboard ...

Marco Betta: “Da ragazzo stavo per morire, ora vado al Massimo e poi…”

PALERMO- “Come Partiamo subito dall’incidente Allora è una intervista soprattutto su di me”. L’uomo che, ai ‘Giardini del Massimo’, in una breve pausa di lavoro dall’incarico di sovrintendente del ...