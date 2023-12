United Cup 2024 | confermata la presenza di Novak Djokovic nella competizione a squadre

Leggi su oasport

Dal 29 dicembre 2023 al 7 gennaiolaCup si prenderà la scena. L'evento ATP/WTA anazionali, organizzato in collaborazione con Tennis Australia si svilupperà in due sedi, ovvero Perth (RAC Arena) e Sydney (Ken Rosewall Arena). 18 le formazioni al via, suddivise in sei gruppi da tre. Il format prevede due match di singolare (uomini e donne) più un doppio misto e in palio ci sono 500 punti validi per il ranking. L'Italia sarà presente con Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino affiancati da Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli ed è stata inserita nel Gruppo D. Debutto il 30 dicembre a Sydney contro la Germania e mercoledì 3 gennaio sfida contro la Francia. Presente anche la selezione serba, inserita nel Gruppo E a Perth con la Repubblica Ceca e la Cina. Ebbene, questa sarà l'occasione per ...