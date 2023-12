NBA | risultati della notte 2 dicembre | Banchero batte Gallinari | Boston supera Philadelphia

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nella nellaitaliana di oggi si sono giocate sei partitestagione 2023-2024 di NBA . Tra le sfide in programma la più attesa al di qua dell’oceano quella che vedeva di fronte gli Orlando Magic di Paoloe i Washington Wizards di Danilo. Ma in campo anche, così come Luka Doncic e Nikola Jokic. Andiamo a scoprire come sono andate a finire tutte le partite. Nono successo consecutivo per gli Orlando Magic cheno i Washington Wizards 130-125. La sfida tra Daniloe Paoloviene vinta dall’italoamericano, ma i Wizards ci credono e ci provano per lunghi tratti. Orlando, infatti, è obbligata a inseguire per tutto il primo tempo e solo nel finale trova il guizzo vincente. ...