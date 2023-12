Monza-Juve | Gagliardini provoca | Rabiot risponde in campo e fuori FOTO

(Di sabato 2 dicembre 2023)ntus, Robertoma Adrien: sia inche. Soprattutto sui social network La 14ma giornata del campionato di Serie A si è aperta nel migliore dei modi. Un match in cui è successo veramente di tutto quello che ha visto scendere inile lantus. Ad avere la meglio sono stati i bianconeri che hanno risolto la pratica brianzola solamente nei minuti di recupero del secondo tempo. Prima la rete di, poi il pareggio al ’90 di Carboni ed infine il gol vittoria di Gatti che ha fatto esplodere di gioia i tantissimi sostenitori bianconeri arrivati in Lombardia. Adriene Roberto ...

Altre News in Rete:

La Juve vince al 94', Allegri impazzisce: "Ti do un cazzotto e ti sfondo"

Un finale ad altissima tensione, quello della Juventus a, che ha fatto saltare i nervi anche a Max Allegri . Questa volta, però, in positivo per il ... Ricapitoliamo: lapassa in vantaggio ...

Rabiot, duro attacco a Gagliardini dopo Monza-Juve: "Impara a..." Corriere dello Sport

Monza-Juventus 1-2: video, gol e highlights Sky Sport

Logica e folle: la Juve di Monza e il secondo di Gatti

Logica e folle: la Juve di Monza e il secondo di Gatti. E se per i bianconeri di Allegri questo fosse veramente l’anno buono Per un solo secondo, che però da troppo non vivevo – esattamente da 3 anni ...

Highlights e Gol Monza-Juve: Gatti all’ultimo istante! Le immagini del match – VIDEO

Highlights e Gol Monza Juve: Gatti all’ultimo istante! Le immagini del match valido per la 14esima giornata di Serie A Partita pazza quella andata in scena all’U-Power Stadium e alla fine vinta nel ...