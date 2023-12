Energia | testato primo reattore a fusione | c’è il contributo dell’Italia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nuovo passo in avanti nella ricerca sull’danucleare. Oggi a Naka, in Giappone, è stato inaugurato ilsperimentale per laJT-60SA, progettato e costruito nell’ambito dell’accordo Broader Approach, una collaborazione scientifica tra Unione europea e Giappone. Si tratta di un traguardo importante per la comunità scientifica e l’industria, che rende più vicino l’impiego dell’da, sicura e rispettosa dell’ambiente, grazie anche alitaliano di governo, imprese, ENEA, consorzio RFX e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il commissario europeo per l’, Kadri Simson, il ministro giapponese per Istruzione, Cultura, Sport, Scienza e ...