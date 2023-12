AMBC | La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità fuori dall’Agenda Lavanga

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 2 dicembre 2023) Mondragone. Con una “lettera aperta” alla città il Sindaco ha informato che Domenica 3 Dicembre alle ore 18 ci sarà l’accensioneluci di Natale su Viale Regina Margherita con musiche, balli, spettacoli, magie, stand gastronomici e chi più ne ha più ne metta. Apprezziamo l’iniziativa, soprattutto perché per alcune ore il viale sarà chiuso al traffico (chi sa quando capiranno che questa strada e tante altre, nell’ambito di un piano di rimodulazione della mobilità urbana, vanno pedonalizzate…). La lettera del Sindaco nulla dice a proposito dell’organizzazione dell’evento, di chi ha materialmente operato per organizzarlo. Vogliamo sperare che tutto sia stato fatto rispettando le procedure di legge, sia sotto il profilo della sicurezza che per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti esterni all’amministrazione. Ma domenica, come ci ricorda il nostro sempre ...