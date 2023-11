Real Madrid-Napoli 4-2 | il tabellino

Real Madrid-Napoli 4-2, gli azzurri con cuore e grinta ma cedono nel finale. Ora tutto sul Braga per gli ottavi. In una serata di grande calcio a ... (napolipiu)

Real Madrid - Bellingham show contro il Napoli : 'Sono nato per giocare a calcio in ogni condizione'

Napoli, Simeone: 'Bello segnare al Bernabeu, il derby di famiglia è una cosa personale. Ma preferivo vincere'

Commenta per primo Giovanni Simeone segna per primo contro il, ma non basta al Napoli per sbancare il Santiago Bernabeu e strappare il pass per gli ottavi di Champions League. Al termine della partita, il Cholito è intervenuto a Prime : 'Abbiamo ...

DIRETTA - Real Madrid-Napoli, partita di Youth League oggi dalle 16:00 su CalcioNapoli24 CalcioNapoli24

Un Napoli coraggioso sfiora l’impresa: al Bernabeu vince 4-2 il Real Madrid

Il suo Napoli non si è fatto intimorire dal talento e dalla classe del Real Madrid e se la gioca ad armi pari per quasi 80 minuti. Dopo aver aperto i conti con Simeone, l’uno-due di Rodrygo e ...

Real Madrid-Napoli, problema muscolare per Mazzarri

Possibile infortunio per il tecnico, zoppicante e dolorante ad una coscia dopo una corsa nella sua area tecnica ...