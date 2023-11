WWE | CM Punk potrebbe essere soggetto ad una “clausola comportamentale” prevista dal suo contratto

Mike Johnson di PWInsider pensa che CM Punk non farà parte di un singolo brand. Infatti Secondo Johnson, è elencato come “ free agent ” nel ... ()

La WWE, in questi giorni, ha celebrato e non poco l’ incredibile ritorno di CM Punk “a casa”, citando sia la promotion di Stamford che il Best ... (zonawrestling)

WWE : Simpatica illustrazione sul finale di Survivor Series e CM Punk la pubblica nelle sue storie

CM Punk è ufficialmente tornato e come riportato nella giornata di oggi qui, il Best In The World sarà un’esclusiva di Raw mentre per quanto ... (zonawrestling)