Thomas Ceccon | “Farò i misti agli Europei | Parigi e Los Angeles le mie Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023)ha vinto i 100 dorso ai Campionati Italiani Assoluti, imponendosi con il tempo di 52.82 e staccando così il biglietto per ledi2024. Il primatista mondiale ha analizzato la propria prestazione al termine della prova: “Mi sono sentito male in gara, ho forzato un po’ il passaggio. Preferivo fare una gara a morire e il primo 50 è stato forte, ho poi provato a fare in progressione e alla fine non ne avevo. Quando faccio una gara così viene sempre fuori 52.8-52.9. Questo tempo in Coppa del Mondo l’ho già nuotato tre volte, bisognava rifarlo qui e l’ho fatto“. L’azzurro ha poi proseguito: “Oggi c’era stanchezza. Vengo da tre mesi in cui sono sempre stato via, va bene così. Bastava fare il tempo e l’ho fatto. Il cerchio si chiude con gli: farà 100 e 200 ...