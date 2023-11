L’Umbria sale sul podio del bartending al femminile

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bologna, 29 novembre 2023 – Valentina Scuotto, da Terni, è la terza miglior bartender italiana, conquistando la medaglia di bronzo a Lady Amarena Italia 2023 alle spalle della collega sarda Francesca Aste, prima classificata, e della veneta Carlotta Verago, medaglia d’argento. La giovane è stata eletta ieri sera dopo un’appassionante sfida a 10 con altre 9 agguerrite e bravissime barladies giunte da tutta Italia a Roma per la finale del concorso, ideato e organizzato da Fabbri 1905, che si è svolta al centro dei due appuntamenti mondiali AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) e IBA (International Bartender Association). Valentina ha conquistato pubblico e giuria “mettendo in scena”, nei tre minuti e poco più a disposizione, il suo cocktail Magic Drop: un’impeccabile e sorridente presentazione in perfetto inglese, come richiesto dalle competizioni internazionali e dalle ...