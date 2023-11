LIVE Benfica-Inter 3-0 | tripletta di Joao Mario Inizio partita horror

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è l’incontro valido per la quinta giornata di Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio ‘da Luz’ di Lisbona. ???? PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP34? Terzo gol. Altra azione costruita con logica dai padroni di casa. Cross in mezzo di Tengstedt e ancora. 31? Arnautovic atterrato da Otamendi, l’arbitro ci pensa e poi fischia fallo. 28? Altro errore di Bisseck, fallo su Tengstedt, ma l’arbitro non fischia 25? OCCASIONE! Filtrante di Frattesi per Arnautovic lanciato da solo contro ...