Juve | concorrenza al Milan per il talento Ouédraogo | perché conviene il colpo in estate

Inter e Juve ntus monitorano Piotr Zielinski e il Napoli non molla il polacco, nel frattempo aumenta anche la concorrenza : come evidenzia la... (calciomercato)

Inter e Juve - concorrenza inglese per Zielinski

La Juve segue Zielinski , che andrà in scadenza al prossimo giugno: sul polacco non ci sono solo i bianconeri Secondo quanto riferito da ... (calcionews24)

Juve - per Zielinski a parametro zero c’è molta concorrenza

La Juve ntus è interessata a Youssouf Fofana . Secondo il The Sun, il club bianconero dovrà affrontare la concorrenza di Manchester... (calciomercato)

Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e allora l’addio al club azzurro sembra essere sempre più... (calciomercato)

Calciomercato Juve - concorrenza all’Inter per Zielinski

Milan - concorrenza della Juve per Ouedraogo

Addio Allegri, no a Conte: la scelta di Giuntoli per la Juve - JVL

Reduce dal pareggio contro i nerazzurri, Vlahovic e compagni saranno di scena all' U Power Stadium di Monza per provare a lanciare un altro messaggio alla. In queste ore, però, a ...

Juve, occhi sul giovane dello Schalke ma la concorrenza... ilBianconero

Milan, concorrenza della Juve per Ouedraogo|Mercato ... Calciomercato.com

Juventus, obiettivo Bardghji: scout a Monaco per il talento svedese

Il ds Giuntoli vuole anticipare la concorrenza e non ha intenzione di farsi sorprendere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, alcuni emissari della Juventus saranno presenti questa sera sugli ...

Calciomercato Juve (Sky), prima offerta per il nuovo De Bruyne: i dettagli

Calciomercato Juve, prima offerta dei bianconeri per quello che in patria chiamano “nuovo De Bruyne”: tutti i dettagli Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il calciomercato Juve si sta muoven ...