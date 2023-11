Il Caso di Giulia Cecchettin Entra al Grande Fratello | Scoppia La Polemica!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ildito prepotentemente anche nella casa del. I fan del reality hanno però criticato le modalità e come è stata trattata la vicenda durante la diretta. Ecco cosa è successo. #gf ##sararicci Nell’ultima puntata del reality show “”, il conduttore Alfonso Signorini ha colto l’occasione per rendere omaggio alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. In questo contesto, ha sollevato la tragica vicenda dell’omicidio di, un tema che ha colpito profondamente i concorrenti, all’oscuro di quanto accaduto. Successivamente, Sara ...