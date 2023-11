Champions League | si ferma il top della Serie A | tremano i tifosi

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La partita dinon lascia tranquilli iitaliani che vedono uscire dal campo in anticipo uno dei migliori. Nella serata di oggi insono impegnate due formazioni diA, l’Inter che scende in campo contro il Benfica a Lisbona e il Napoli che invece è chiamato alla complicatissima sfida in trasferta contro il Real Madrid. Domenica tra l’altro queste due formazioni italiane si sfideranno in un big match molto atteso valido per la quattordicesima giornata diA e che mette di fronte la prima e la quartaclassifica. Zielinski viene colpito da Rudiger ed esce dal campo in anticipo Al 65?sfida del Santiago Bernabeu il Napoli ha dovuto fare a meno di Piotr Zielinski che si è ...