Ascolti tv sabato 25 novembre 2023 | Ballando con le stelle | l’album di Tu si que vales | SWAT 6 dati Auditel e share

(Di domenica 26 novembre 2023) Torna anche oggi puntuale l’appuntamento con ideglitv. Come tutti i giorni la curiosità di sapere qual è stato il programma più seguito dal pubblico italiano nella serata di ieri, è tanta Anche25è stata una serata ricca di appuntamenti televisivi, ma qual è stato quello più seguito dai telespettatori? Chi ha vinto la gara ditv nella serata di ieri? Come sempre i palinsesti delle reti televisive hanno offerto un ampio ventaglio di possibilità, il pubblico da casa ha potuto scegliere a seconda del proprio gusto o interesse quello preferito. Nella prima serata di ieri la sfida è stata principalmente tra il talent show ‘con le‘ su Rai 1 e un altro programma di intrattenimento ‘di Tu si que ...

Ballando con le stelle, troppe liti: "È diventato abrasivo" lamenta un vip

... 'Guardo Ballando con le stelle per rilassarmi, per godermi ilsera tra musica e ... Glitengono, e anche molto bene nonostante ciò che ha cambiato in profondità la natura stessa della ...

Ascolti tv sabato 18 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle ... Fanpage.it

Gli ascolti tv del 18 novembre, i dati auditel di ieri: Ballando con le stelle e Tu si que vales Corriere della Sera

Nuovo mercato tra luci e ombre: "Non ascoltate le nostre proposte"

Ieri il debutto della nuova dislocazione dei banchi, ’rovinato’ dal forte vento. Apprezzamenti dai cittadini. Non da Anva Confesercenti: "Non siamo soddisfatti. Una rivoluzione così, a un mese dal Nat ...

Grande Fratello cambio programmazione: dal 2 dicembre pure di sabato contro Milly Carlucci

Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà alla doppia puntata settimanale in prima serata e finirà per sfidare le puntate conclusive di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di ...