Pro Vercelli-Novara oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Volley - Serie A1 femminile 2023/24 : tutto facile per Conegliano - Novara e Milano - ok anche Scandicci

Volley, dopo oltre due ore di battaglia la Igor doma Firenze e torna in testa alla A1 per una notte

torna in vetta allaA1, per una sera, solitaria, aspettando la replica di domani di Conegliano. Tornando a ieri sera Firenze ha fatto l'impossibile per allungare l'incontro e non tornare ...

Serie A-1: Novara batte Firenze e raggiunge Conegliano. Colpo Vallefoglia La Gazzetta dello Sport

Bisontine a Novara.. pensando positivo – Lega Pallavolo Serie A ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Pallavolo femminile: Novara riesce a superare Firenze (3-1), ma con fatica

Il secondo set si è concluso 44-42 per Novara: è la sintesi del match con cui le piemontesi sono salite in testa alla classifica ...

Volley: Novara-Firenze per cuori forti, set quasi record: 44-42

Il record risale al 13 gennaio 2002: durante una partita di A1 maschile tra Cuneo (allenata da Fefè De Giorgi) e Treviso (con in campoi Lollo Bernardi), i veneti la spuntarono solo sul 54-52 dopo 48 ...