Il leader di estrema destra Geert Wilders vince le elezioni nei Paesi Bassi

La richiesta dei super ricchi è chiara : tassateci - meglio e di più. Non possiamo permettere che la ricchezza estrema continui a corrodere il nostro futuro collettivo. Tra i firmatari della lettera aperta inviata ai leader delle nazioni del G20 prima del vertice di questa settimana anche Abigail Disney - 63 anni - nipote di Roy O. Disney - co-fondatore della Walt Disney Pictures. L'iniziativa è promossa da Oxfam - Patriotic Millionaires - Institute for Policy Studies - Earth 4 All e Millionaires for Humanity